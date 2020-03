Coronavirus, origami, teatro e letture: ludoteche sbarcano su Web

Roma, 24 mar. (askanews) - #Iorestoacasa è oramai lo slogan che risuona ogni giorno, e vale per tutti. Ma forse per i bambini è ancor più faticoso restare tra le mura domesticHE. Per questo gli educatori delle ludoteche "Youngo" hanno deciso di trasferirsi in Rete, con attività, giochi, intrattenimento per bambini.

Si va dalle istruzioni per realizzare origami, dritte per il teatro delle ombre, esercizi per tenere i muscoli in allenamento e piccoli video con la lettura di classici per l'infanzia appositamente selezionati da Ilaria Di Donna, educatrice di infanzia e lettrice di albi illustrati.

Alessandro Lama, responsabile comunicazione dei Family Entertainment Centers YOUNGO: "Anche le nostre ludoteche stanno affrontando l'emergenza e sono naturalmente chiuse. Ma stiamo sviluppando una interessante piattaforma digitale in cui educatori, maestri, istruttori, potranno partecipare a creare dei contenuti in modo che i bambini possano divertirsi a casa. Una nuova iniziativa digitale che vuole portare il sorriso ai bambini e a tutte le famiglie".