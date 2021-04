Coronavirus, oltre 1,3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca giunte a Pratica di Mare

Sono oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca giunte oggi all'hub vaccinale della Difesa di Pratica di Mare, che concludono le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021. Le dosi verranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa. L'unità di crisi della Regione Lazio ha fatto sapere che la consegna della fornitura dei vaccini AstraZeneca agli hub vaccinali è prevista in giornata, dunque il 2 aprile alle ore 14.Per approfondire Coronavirus oggi. Vaccini, arrivate 1,3 milioni di dosi AstraZeneca a Pratica di Mare Coronavirus, l'Elemosiniere Krajewski: «Sui vaccini sospesi per i poveri incredibile sensibilità della gente»