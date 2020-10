Coronavirus: obbligo di mascherine all’aperto, se vicini a non conviventi

In chiave anti-contagi arriva l'obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla all'aperto se vicini a persone non conviventi. Esclusi bambini sotto i sei anni e chi sta svolgendo attività sportiva o motoria. Nessun obbligo anche per persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per chi interagisce con loro. Ecco tutte le novità allo studio.