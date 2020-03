Coronavirus, nuovo modulo di autocertificazione

Cambia di nuovo il modulo per l'autocertificazione anti Coronavirus dei cittadini che intendono fare spostamenti. Non si dichiara solo di non essere sottoposto alla quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, ma si deve indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e il luogo di destinazione. Ci si può spostare per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità nell'ambito del comune e per motivi di salute. Per trasferimenti in comuni diversi deve sussistere l'assoluta urgenza. Ecco tutte le novità.Per approfondire: Coronavirus: cambia ancora modulo autocertificazione. Le nuove regole