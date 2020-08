Coronavirus, nuovo incremento di casi in Italia: +384 al 5 agosto

Milano, 5 ago. (askanews) - Si registra un nuovo incremento dei casi di Covid-19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano della protezione civile, al 5 agosto 2020 sono stati registrati 384 nuovi casi di positività alla malattia.

I decessi per coronavirus Sars-Cov2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 10, per un totale di 35.181.

Sul bilancio incide un nuovo focolaio individuato in un'azienda agricola del Mantovano con 97 nuovi casi accertati dopo che un dipendente che aveva manifestato sintomi tipici del Covid-19; sottoposto al tampone, è risultato positivo. I successivi controlli incrociati sui contatti hanno permesso di tracciare e isolare altri 96 contagiati, per la maggior parte asintomatici o con sintomi molto lievi, come ha precisato l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera.

Nella regione, la più colpita dal Sars-Cov2, i nuovi contagiati sono 138 su 9.260 tamponi processati, nelle ultime 24 ore, 5 i decessi. Inoltre, sono lievemente aumentati anche i ricoveri (+4) e i contagiati trasferiti in terapia intensiva (+2), segno che il virus circola ancora e che non bisogna abbassare la guardia, abbandonando il rispetto delle regole igienico-sanitarie e di distanziamento sociale.