Coronavirus, nuovo dpcm: le regole per spostarsi in seconde case fuori regione

Dopo il dpcm 14 gennaio 2021 una nota di palazzo Chigi ha chiarito che si può andare nelle seconde case fuori regione. Ecco chi ci può andare e in quali zone sono autorizzati gli spostamenti. Resta il divieto di spostarsi verso altre regioni per ogni altro tipo di spostamento che non riguardi seconde case: motivi di lavoro, di necessità, studio o salute.