Coronavirus, nuovo dpcm, ecco le misure in arrivo: weekend, movida, palestre

Governo al lavoro sul nuovo dpcm con ulteriori restrizioni che entreranno in vigore il 16 gennaio. Tra le novità annunciate il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le ore 18. Verso la conferma della regola valida per tutte le zone (a prescindere dal colore) che consente a massimo due persone di andare a trovare a casa parenti e amici. In arrivo anche la proroga del divieto alla mobilità tra le regioni, anche gialle.Per approfondire