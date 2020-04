Coronavirus, nuovi casi mai così pochi da 6 marzo: 675. 602 morti

Roma, 14 apr. (askanews) - E' di 104.291 attualmente positivi, 37.130 guariti, 21.067 deceduti, 162.488 casi totali il bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia, secondo quanto emerge dal bollettino della Protezione civile.

In particolare, ha detto il capo del Dipartimento Angelo Borrelli, i nuovi casi positivi (al netto di decessi e dimessi/guariti) oggi sono "solo" 675 più di ieri: si tratta dell'incremento giornaliero più basso (+0,65%) dallo scorso 6 marzo (furono 620 in più rispetto al 5 marzo, ma comunque in aumento del 18,81%). Anche l'incremento dei casi totali, 2.972 più di ieri, è in calo rispetto agli ultimi giorni e si attesta per la prima volta sotto il 2%: +1,86%.

I guariti oggi sono 1695 più di ieri, mentre le vittime sono 602 in più, numeri in linea con quelli degli ultimi giorni.

Prosegue pure il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186, -74 su ieri. Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 1.073.689, +26779 su ieri (+2,56%).