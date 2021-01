Zona gialla rinforzata l'8 gennaio con le nuove regole previste dall'ultimo decreto legge approvato dal Cdm. Vietato spostarsi in altre regioni, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza. Ecco le regole da rispettare in base al decreto legge 5 gennaio 2021 approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri.