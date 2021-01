Coronavirus, la nuova stretta dal 7 al 15 gennaio. Si studia una zona bianca

Restrizioni anche dopo l'Epifania: il governo sta lavorando a un nuovo calendariodi chiusure dal 7 al 15 gennaio. Due le ipotesi in campo: proroga delle misure vigenti fino al 15 gennaio oppure zona gialla 7-8 gennaio, fascia arancione o rossa il we 9-10 e poi fasce assegnate in base ai dati. Revisione della soglia del parametro Rt: si andrebbe in zona rossa con l'1.25 rispetto all'attuale 1,5 e in zona arancione con l'1 rispetto all'attuale 1.25. Ecco le novità allo studio.