Coronavirus, nuova autocertificazione: si dichiara la non positività

Il ministero dell'Interno ha aggiornato il modello di autocertificazione indispensabile per muoversi di casa. Si deve sottoscrivere di non essere sottoposto alla misura della quarantena. E si deve dichiarare di non essere risultato positivo al virus Covid-19.Per approfondire: Coronavirus, ecco il nuovo modello di autocertificazione: obbligo di dichiarare la non positività