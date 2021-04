Coronavirus, Mulé: «Vaccinare ovunque, chi è in grado di farlo deve essere messo in trincea»

La campagna vaccinale va avanti fra accelerate e frenate legate al problema dell'approvvigionamento dei vaccini. A Pasqua c'è stata una frenata e qualche disguido. Il principale problema è l'approvvigionamento. Per combattere il nuovo coronavirus dobbiamo raggiungere in tempi brevi l'obiettivo di vaccinare 500mila persone al giorno. Ne parliamo con il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè.