Coronavirus, Ministero Salute: Rt sopra 1, aumentano i ricoveri

Milano, 2 ott. (askanews) - "Continuano ad aumentare i casi di Covid nel nostro Paese e l'Rt supera anche se di poco l'unità. Si registrano focolai e casi sporadici un po' in tutte le regioni italiane", questo dimostra "una trasmissione diffusa del virus". Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione del Ministero Salute, commentando il monitoraggio settimanale sulla diffusione del coronavirus in Italia.

"Anche se non si registra un sovraccarico delle strutture ospedaliere i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare, si raccomanda quindi di continuare a tenere comportamenti prudenti, distanziamento fisico, lavaggio delle mani ed evitare assembramenti di qualsiasi tipo".