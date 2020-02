Coronavirus, a Milano Duomo chiuso. Milanesi: giusta precauzione

Milano, 24 feb. (askanews) - Anche il Duomo di Milano, simbolo della città, è stato chiuso temporaneamente ai turisti "in via cautelativa" a causa del coronavirus. L'area riservata alla preghiera resta al momento aperta.

Una misura che fa parte dell'ordinanza della regione Lombardia che ha predisposto tra le altre cose la chiusura di scuole e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, così come in altre regioni del nord italia interessate dall'emergenza.

Vedere il Duomo chiuso e la piazza semivuota fa un certo effetto. Ma la maggior parte dei milanesi pensa sia una misura necessaria.

"Secondo me sì, è una via precauzionale quindi penso che sia stata importante questa decisione, se pur drastica per certi aspetti ma vista la situazione non c'è né da sottovalutare che da sopravvalutare quello che ci sta accadendo". "La chiusura degli spazi pubblici principali può essere una scelta giusta, condivisibile o no, sicuramente è una buona precauzione se per qualche giorno rimane chiuso qualcosa non succede niente".