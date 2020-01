Coronavirus, Di Maio: 80 italiani a Wuhan rientrano lunedì

Roma, 31 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato le date del rientro degli italiani ancora bloccati a Wuhan durante un colloquio con l'ambasciatore a Pechino Luca Ferrari, collegato dalla Cina.

"Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio cioè lunedì mattina atterreranno in Italia i nostri connazionali, circa 80, che in questo momento sono a Wuhan. Saranno sottoposti qui in Italia a un regime sanitario dedicato in un luogo dedicato per poter gestire il momento che stiamo affrontando in merito alla crisi del coronavirus".