Coronavirus, la lezione da imparare sull’analisi dei dati

Luca Salvioli intervista Dario Menasce. Fisico, ricercatore e divulgatore INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e membro del gruppo responsabile del progetto CovidStat INFN . Menasce è uno dei protagonisti coinvolti da De Agostini Scuola nel programma di iniziative gratuite del 2020 per la didattica a distanza e la formazione rivolte ai docenti delle scuole secondarie. Su https://formazione.deascuola.it/didattica-a-distanza-per-gestire-lemergenza/ webinar e video-lezioni gratuitii con spunti pratici e contenuti legati alla didattica a distanza. Su https://deascuola.it/didattica-a-distanza/ strumenti e contenuti per arricchire le lezioni a distanza a disposizione in forma gratuita.