Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: «Questo virus ha caratteristiche pandemiche»

Pier Luigi Lopalco (Epidemiologo Università di Pisa) ospita e PiazzaPulita su La7: “È importante in questo momento capire il reale rischio legato alla diffusione di questo virus. L'85% sono casi lievi, come un'influenza classica. Questo virus ha caratteristiche pandemiche. È la facilità di diffusione il problema, gli stessi numeri di 6 anni di influenza noi li vediamo in 4 settimane di coronavirus”.