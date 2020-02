Coronavirus, in Italia 7 morti. Una donna positiva a Palermo

Roma, 25 feb. (askanews) - Al momento sono 7 i morti in Italia per coronavirus, 6 in Lombardia e 1 in Veneto. L'ultimo decesso confermato è un uomo di 62 anni che aveva già importanti compromissioni a livello cardiaco e renale, era stato trasportato al Sant'Anna di Como dall'Ospedale di Lodi.

E c'è il primo caso al Sud Italia, in Sicilia: è risultata positiva una donna di origine bergamasca arrivata con una comitiva turistica a Palermo prima dell'inizio della emergenza in Lombardia. Mentre un medico italiano è risultato positivo a Tenerife. Avrebbe iniziato a sentirsi male mentre era in vacanza, è andato in ospedale e sono arrivati i risultati. E' stato isolato e sarà sottoposto ad altri esami a Madrid.

Intanto, dopo le tensioni tra il premier Giuseppe Conte e i governatori, c'è attesa per il vertice con i presidenti delle Regioni, anche di quelle finora non coinvolte dall'epidemia. Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e Commissario per l'emergenza coronavirus, ribadisce: "Ci deve essere un coordinamento che è quello del sistema di protezione civile, più saremmo divisi nell'adottare le procedure e peggio sarà.