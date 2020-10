Coronavirus, in Italia 5.901 nuovi casi e 41 morti in 24 ore

Milano, 13 ott. (askanews) - Continua a crescere la curva epidemica in Italia: sono 5.901 i casi nelle ultime 24 ore, ieri erano 4.619, con 112.544 tamponi effettuati, quasi 30.000 in più di ieri. Aumentano anche i decessi, oggi sono 41, ieri 12 ottobre erano 39, domenica 11 ottobre 26. In aumento sostenuto anche le terapie intensive: 62 in più. Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a 365.467. Mentre i decessi complessivi sono 36.246. In aumento i guariti, 1.428 nelle 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Sono 1080 i nuovi casi in Lombardia, 635 in Campania, 585 in Piemonte, Lazio record con 579 e Veneto 485. Non ci sono regioni a zero casi, la Basilicata è quella con meno: 8.

Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. Le nuove disposizioni per il contrasto e il contenimento del Covid-19 contenute nel dpcm "si applicano dalla data del 14 ottobre 2020" e "sono efficaci fino al 13 novembre 2020".