Coronavirus, Italia: 1.786 nuovi contagi su 108.019 tamponi

Milano, 24 set. (askanews) - In Italia non rallenta la crescita dei contagi da Coronavirus Sars-Cov2, parallela all'aumento del numero di tamponi processati. Il bollettino del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore della Sanità al 24 settembre 2020 indica 1.786 nuovi positivi sul numero record di 108.019 tamponi effettuati con un'incidenza, anch'essa in aumento, dell'1,6%.

I morti sono 23, crescono anche i ricoveri ospedalieri, + 73 e le terapie intensive, +2 rispetto alle ultime 24 ore. I guariti sono 1.097.

Attualmente nel nostro Paese sono positive 46.780 persone con un incremento di 666 rispetto al giorno precedente ma cresce anche il numero dei guariti: in totale sono 221.762.

L'invito di sanitari e istituzioni è di mantenere sempre un atteggiamento cauto rispetto al virus, indossare le mascherine anche all'aperto, evitare assembramenti, iginizzarsi le mani ed evitare, per quanto possibile situazioni a rischio. Solo così si potrà evitare un nuovo lockdown generale, limitando i provvedimenti di confinamento ad aree circoscritte e per tempi limitati al contenimento dei nuovi focolai.

In un quadro di generale costante risalita dei contagi va segnalato l'esempio positivo di Cremona, città tra le più colpite nelle fasi iniziali della pandemia, che per il quinto giorno consecutivo ha fatto registrare zero nuovi casi.