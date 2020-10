Coronavirus, in Italia 15.199 nuovi casi e 127 morti in 24 ore

Milano, 21 ott. (askanews) - Nuovo balzo dei contagi da coronavirus e delle vittime di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15.199 nuovi casi grazie a 177.848 tamponi. I morti sono 127, il giorno prima erano 89. Dall'inizio della pandemia il virus ha ucciso 36.832 persone. Sono 603 i nuovi ricoverati, ce ne sono oltre 9mila negli ospedali in tutto il Paese, mentre altre 56 persone sono entrate in terapia intensiva, per un totale di 926.

Il dato peggiore arriva dalla Lombardia che ha raddoppiato il numero dei casi: + 4.126 in 24 ore. Di questi 1.858 solo fra Milano e Provincia. Segue il Piemonte con 1.799 nuovi contagi, la Campania con 1.760, il Veneto con 1.422 e il Lazio con 1.219. Preoccupa la Valle d'Aosta che con 111 nuovi contagi su 583 tamponi ha il peggior indice di contagio ed è una delle regioni più colpite per numero di casi in proporzione agli abitanti.