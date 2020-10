Coronavirus, Iss: situazione grave, si va verso scenario 4

Milano, 30 ott. (askanews) - L'epidemia corre, in tutta Europa, Italia compresa dove l'Rt, l'indice di trasmissione è salito a 1,7 a livello nazionale. Lo dicono i numeri e le analisi dell'istituto superiore della Sanità che mostrano l'andamento epidemiologico del coronavirus, come esposto dal presidente Silvio Brusaferro. Un quadro che fotografa la situazione precedente al 25 ottobre.

"Il quadro che emerge è di peggioramento sia per nuovi casi che progressione di Rt ci sono a livello nazionale col tipo di scenario 3 in evoluzione, verso scenario 4, in alcune regioni lo scenario 4 è stato raggiunto. È una situazione grave che si traduce in alcune criticità dovuta al grand enumero di nuovi casi non èf acile garantire il tracciamento".

Brusaferro ha anche presentato i dati sulla tipologia dei malati e sui decessi.

"I decessi hanno età mediana superiore a 80 anni, persone sotto i 50 anni sono meno dell'1% dei decessi e sono perlopiù persone con patologie, il 73% aveva 3 o più patologie".

Per frenare l'epidemia l'Iss ritiene che "In alcuni contesti regionali è importante fare una valutazione di intervento urgente e mirato"