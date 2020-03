Coronavirus, il governo: "Restiamo a casa per dire grazie ai nostri eroi" 27 marzo 2020

Si intitola “grazie” la campagna di comunicazione promossa dal Governo sull'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Con un video diffuso sui social, Palazzo Chigi vuole “ringraziare i medici, gli operatori della sanità e tutti gli altri lavorator - scrive il governo - impegnati nella produzione e distribuzione dei prodotti e servizi indispensabili per i cittadini, in sintesi tutti coloro che, in questo periodo, stanno rischiando la loro salute per dare il loro contributo al nostro Paese curando gli ammalati e garantendo agli altri cittadini i prodotti e servizi essenziali”.

“Si tratta in primis di medici, infermieri, farmacisti e di altre figure professionali - spiega ancora Palazzo Chigi -che operano nel mondo della sanità, insieme alle tante altre categorie professionali che in questo periodo stanno continuando a lavorare nei settori dei servizi essenziali aperti al pubblico”.

La campagna vuole inoltre sottolineare l'importanza di continuare a restare a casa come” modo concreto per ringraziare coloro che sono impegnati in prima linea in questa emergenza, poiché è restando a casa che si evita di trasmettere ulteriormente il virus e di allargare la platea dei contagiati”.