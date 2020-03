Coronavirus, Gdf R.Calabria sequestra 900 kit falsi per diagnosi

Reggio Calabria, 27 mar. (askanews) - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 900 kit per la diagnosi del Covid-19 privi di validazione e di certificazione.

I militari hanno scoperto che in un Centro di Analisi Biochimiche della Piana di Gioia Tauro, venivano messi in vendita i kit anche attraverso un sito web dedicato, in violazione delle disposizioni di legge".

Il titolare del Laboratorio è stato denunciato, bloccata anche la pagina web dove veniva messo in vendita il kit.

Questo è solo l'ultimo dei casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi di dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica.