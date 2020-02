Coronavirus, Gallera: primi ricoverati cominciano a guarire

Milano, 27 feb. (askanews) -

"Abbiamo 37 persone che sono state dimesse dai nostri ospedali: le prime persone ricoverate perché positive al Coronavirus vengono dimesse a seguito di un forte miglioramento". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa a Milano. Il dato sulle dimissioni dei 37 pazienti lombardi era stato annunciato stamattina dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli.

"Questo primo dato - ha detto Gallera - può farci sperare in una traiettoria discendente" per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Complessivamente, ha detto l'assessore al Welfare, le persone ricoverate in ospedale con Coronavirus sono attualmente 216, con i positivi complessivi che arrivano a 403 se si considerano anche gli asintomatici.