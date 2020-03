Coronavirus, Gallera: ecco il materiale arrivato dalla Cina

Milano, 17 mar. (askanews) - "Sono in Fiera con il presidente della Croce rossa regionale, Antonio Arosio, ha viaggiato per tutta la notte un camion della Croce rossa e ci ha portato materiale per la sub intensiva che arriva direttamente dalla Cina. Un aiuto concreto che consentirà a 30 nostri concittadini, oggi, di poter continuare a respirare".

Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera in un video messaggio postato sulla sua pagina facebook in cui mostra le attrezzature per la sorveglianza sub intensiva arrivato direttamente dalla Cina grazie a Croce rossa italiana e che serviranno a nuove vite umane.