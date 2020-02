Coronavirus, Gallera: 50 ricoverati a Cremona, 3 portati a Milano

Milano, 27 feb. (askanews) - Sono 50 i positivi al Coronavirus ricoverati a Cremona su 91 contagiati in totale "perché in qualche modo tutta l'area del Lodigiano grava su quell'ospedale". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera dopo aver incontrato i prefetti delle città lombarde riuniti alla Prefettura di Milano per un vertice dedicato all'emergenza Coronavirus.

Sette persone ricoverate a Cremona, ha aggiunto, "si sono aggravate" e perciò "in 4 sono stati portati in terapia intensiva mentre 3 sono sono stati trasferiti all'Ospedale Niguarda e al Sacco". Tutti pazienti, ha detto ancora Gallera, che "erano in ospedale e già nella nostra contabilità".