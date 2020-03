Coronavirus, Fontana: non possiamo resistere ancora per molto

Milano, 10 mar. (askanews) - Il sistema sanitario lombardio è al collasso, serve una inversione di tendenza. E' l'allarme lanciato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Non possiamo resistere ancora per molto tempo, serve una vera inversione di tendenza (...) Abbiamo bisogno che la gente interrompa il diffondersi del contagio, abbiamo bisogno che i numeri inizino a ridursi e abbiamo bisogno di una maggior coscienza da parte di tutti".

"Noi crediamo che se ci sarà la collaborazione dei cttadini nello spazio di qualche settimana la situazione potrà tornare alla normalità", ha sottolineato Fontana.