Coronavirus, a Fiumicino i nuovi termoscanner: ecco come funzionano

A Fiumicino i controlli disposti dal ministero della Salute per evitare la diffusione del Coronavirus si svolgono con i nuovi termoscanner in dotazione ad Adr. Si controlla la temperatura corporea di tutti i passeggeri in arrivo. Nello scalo romano sono state allestite tre aree di accoglienza per i passeggeri in arrivo, con 11 corsie di controllo, tutte dotate di termoscanner: 3 al Terminal 1, tre al Terminal 3 per i voli Schengen e 5 agli arrivi internazionali al Terminal 3. Ecco come funziona.