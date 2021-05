Coronavirus, Figliuolo e Zingaretti al nuovo hub vaccini di Ostia

Roma, 3 mag. (askanews) - Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti hanno inaugurato, nella mattinata del 3 maggio 2021, il nuovo hub vaccinale di Ostia presso il Polo Acquatico Frecciarossa. Si tratta di una struttura con 10 cabine operative per 12 ore al giorno, per una stima di 600 vaccinazioni quotidiane.

Il Polo Acquatico è la sede in cui si allenano i grandi campioni del nuoto e della pallanuoto italiani. Naturalmente sono stati predisposti percorsi specifici e i locali riservati alle

vaccinazioni sono del tutto separati da quelli degli atleti, nella zona Ovest dell'impianto, con un grande ambiente coperto per accoglienza, triage, vaccinazione e osservazione, uffici per medici, paramedici e operatori e parcheggio scoperto.

Il generale Figliuolo, parlando ai giornalisti dell'andamento del piano vaccinale, dopo il raggiungimento dell'obiettivo di 500mila vaccini al giorno, ha spiegato che per accelerare ulteriormente è opportuno impiegare tutte le dosi di vaccino a disposizione, per cui si sta valutando di estendere l'uso dell'AstraZeneca anche agli under-60.

"I vaccini vanno impiegati tutti - ha detto - Astrazeneca è un vaccino che, diciamo, è consigliato per determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti. Fare il vaccino vuol dire salvarsi. È chiaro che ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimi. Dobbiamo impiegare tutto, se non impieghiamo tutto il ritmo della campagna vaccinale non raggiunge i risultati e gli effetti voluti nei tempi che mi sono prefigurato insieme alla mia struttura e alle regioni".

Appena 24 ore prima, nella giornata di domenica 2 maggio 2021, inoltre, è stato inaugurato anche il polo vaccinale creato presso il centro commerciale Porta di Roma, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Asl Roma 1, dove potranno essere vaccinate fino a mille persone al giorno.