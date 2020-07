Coronavirus, Fase 3: fiocchi rosa al Parco faunistico Le Cornelle

Milano, 2 lug. (askanews) - Giorni speciali per il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo nel Bergamasco che riparte per l'estate dopo il confinamento per la pandemia di Covid-19 con 5 fiocchi rosa.

Sono appena arrivate, infatti, una piccola Tamarino dalla chioma di cotone, nata nel parco e quattro pinguine di humboldt, arrivate da uno zoo francese; tutti esemplari di specie a rischio d'estinzione che, grazie al Parco, sono ora protette e pronte a vivere in un ambiente sicuro e adatto alle loro esigenze.

La cucciola di Tamarino è la terza arrivata in una famiglia in cui erano nati precedentemente due maschietti. A farle comagnia le 4 piccole di pinguino di humboldt arrivate dalla Francia mentre tre esemplari maschi hanno lasciato il parco bergamasco per creare una nuova colonia in uno zoo in Macedonia. Appena qualche giorno prima erano nati alle Cornelle 2 cuccioli di fenicottero, 2 pulcini di Hocco Messicano e una femmina di Antilope Maria Gray; una vera e propria esplosione di vita.

Il parco, che fa parte del programma europeo di riproduzione, studio e scambio per le specie a rischio di estinzione, collaborando con tutti i Parchi Faunistici del mondo per disporre di esemplari selezionati adatti alla reintroduzione e alla riproduzione, ha anche creato un concorso sulla propria pagina Facebook per dare un nome ai nuovi cuccioli. Si può votare per 7 giorni dal 6 al 12 luglio.