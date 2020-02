Coronavirus, epidemia di meme sui social

●

Fra timori e preoccupazioni per il contagio da coronavirus c'è anche chi sa ridere. E così sui social network e su whatsapp in questi giorni sono spuntati migliaia di meme ironici sul virus, sulla sua diffusione e sui diversi “modi” di affrontare la quarantena. Ne abbiamo raccolti alcuni in questo video, una rassegna per combattere la paura con una risata.