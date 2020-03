Coronavirus: ecco tutte le regole nei luoghi di lavoro

Raggiunto l'accordo fra governo e parti sociali Sulle misure di contenimento del Coronavirus nei luoghi di lavoro. Ecco tutte le regole in azienda, dalla rilevazione della temperatura all'ingresso al favorire lo Smart working. Le regole se c'è in azienda un positivo, quelle sulla pulizia, l'accesso di fornitori, i dispositivi di protezione personale. Ferie arretrate solo dopo aver usato permessi e banca ore. Non sono consentite riunioni in presenza, va garantita la distanza personale di un metro. Ecco tuti i dettagli.Per approfondire