Coronavirus, ecco gli spostamenti consentiti dal 4 maggio

cco dal 4 maggio quali spostamenti sono consentiti. Dall'incontro con i congiunti agli spostamenti fuori regione, dallo sport all'attività motoria. I genitori separati o divorziati possono raggiungere i figli minorenni per incontrali o portarli a casa propria. E le regole per spostarsi in metro, con il bis, in auto, in moto o in bici.