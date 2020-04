Coronavirus, ecco le regole per la passeggiata

Si possono portare i figli minorenni a fare una passeggiata per alleviare la monotonia del lockdown da coronavirus? Sono state diffuse una serie di indicazioni discordanti che hanno creato confusione. No a passeggiate con tutta la famiglia: i figli minorenni possono essere accompagnati nell'uscita da un solo genitore. Bisogna restare in prossimità della propria abitazione, a un metro di distanza dagli altri. Resta vietato andare in parchi, ville, giardini pubblici e aree di gioco. Fisse le tre regole base: si può uscire solo per lavoro, motivi di salute, per acquistare generi di prima necessità. Alcune regioni stanno applicando norme più restrittive.Per approfondire