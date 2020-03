Coronavirus, ecco il nuovo modulo di autodichiarazione

Aggiornato al decreto 25 marzo 2020 n. 19 il modello di autodichiarazione indispensabile per muoversi di casa al tempo del coronavirus. Cambia la disposizione delle dichiarazioni . La prima cosa è dichiarare è di non essere sottoposto a quarantena e di non essere positivo al Covid-19. Oltre ad essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio a livello nazionale, è necessario dichiarare di essere infromato anche sulle ulteriori limitazioni stabilite dai governatori delle Regioni.Per approfondire