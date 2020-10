Coronavirus, ecco le nuove regole del Dpcm 18 ottobre

Coprifuoco alle 21 nelle zone della movida dove si verificano assembramenti, vietate le tavolate nei ristoranti e i convegni in presenza. Alle superiori forme flessibili nell'organizzazione della didattica. No a convegni in presenza e a sagre e fiere di paese. Sì a manifestazioni fieristiche a carattere nazionale o internazionale. Ecco le novità introdotte dal nuovo dpcm del 18 ottobre 2020 con nuove misure per combattere la pandemia da Covid-19.