Coronavirus, ecco le misure straordinarie per la salute

Varato il decreto legge “Cura Italia” che introduce, fra le altre, misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale. Fra le novità arrivano le coperture per le 20mila assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale, ci sono maggiori risorse per il Fondo emergenze nazionali e per gli straordinari del personale sanitario. Finanziamento anche per l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Poi Invitalia eroga finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale. I prefetti possono requisire alberghi o altri immobili con analoghe caratteristiche per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria. Ecco tutte le novità.Per approfondire: Coronavirus: le misure urgenti, dal blocco dei licenziamenti al premio per i dipendenti in azienda