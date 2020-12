Coronavirus, ecco l'incidenza ogni 100mila abitanti: guarda la tua regione

Fra il 7 e il 13 dicembre il report della Cabina di regia segnala in media in Italia 374 casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti in Italia. Questo significa che in media nel Paese sono colpiti dal nuovo coronavirus 374 persone ogni 100mila abitanti. Ecco l'incidenza in regioni e province autonome: la più alta in Veneto con 992 casi ogni 100mila abitanti, la più bassa in Calabria con 137.