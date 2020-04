Coronavirus, ecco gli incentivi per le imprese che si preparano alla fase 2 di Marco lo Conte 23 aprile 2020

Per le imprese, finora ferme a causa del rischio contagio da coronavirus, è il momento di adeguare le proprie strutture alle esigenze indicate dalla normativa e ai protocolli emanati il 14/3/2020 per la salute nei luoghi di lavoro. È fondamentale che la fase 2 si avvii in modo sicuro rispetto ai rischio di contagio, visto l'alto rischio di una ricaduta del Covid19. Adempimenti indispensabili in ogni contesto professionale per tutelarsi dal rischio sanzioni. Se n'è parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore trasmesso sul sito web e sui canali social di testata. Ospite di Marco lo Conte il prof. Mario Gallo, docente di Diritto del lavoro presso l'Università di Cassino, ed esperto del Sole 24 Ore che spiega quali sono gli incentivi per le aziende per l'adeguamento organizzativo