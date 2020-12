Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 23 dicembre

Cosa si può fare mercoledì 23 dicembre rispettando le regole? Quali sono gli spostamenti vietati, i ricongiungimenti possibili. Si possono raggiungere le seconde case? Dal 21 dicembre sono scattate le nuove misure previste dal dpcm del 3 dicembre 2020 per arginare i contagi da nuovo coronavirus, che hanno dato un nuovo giro di vite agli spostamenti dei cittadini fino al 6 gennaio. E poi sono arrivate le ulteriori restrizioni introdotte dal decreto legge di Natale del 18 dicembre 2020 n. 172, che prevede una ulteriore stretta dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il Sole 24 Ore, per fare chiarezza nella girandola di regole, ha deciso di pubblicare ogni giorno un articolo e un video su cosa si può fare e cosa no. Ecco le regole da rispettare mercoledì 23 dicembre, terzo giorno di stretta.Per approfondire