Coronavirus, ecco cosa si può fare il 6 gennaio

Befana in lockdown. Epifania in zona rossa, con una stretta agli spostamenti per le festività natalizie. Vietati gli spostamenti fra regioni, ristoranti aperti solo per l'asporto, passeggiate solo vicino casa, partecipazione a funzioni religiose vicino casa. Una sola volta al giorno è possibile spostarsi per fare visita a parenti o amici, dalle 5 alle 22, al massimo in due persone (accompagnate da figli minori di 14 anni o fa conviventi disabili o non autosufficienti). Ecco le regole da rispettare il 6 gennaio, per evitare le sanzioni amministrative fino a mille euro previste dalle norme.