Coronavirus, ecco cosa si può fare il 2 gennaio

Restrizioni anti-Covid in atto anche il 2 gennaio: regole da zona rossa, con qualche deroga sugli spostamenti dei cittadini. Spostamenti solo dalle 5 alle 22. Uscite solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. Consentito fare visita a parenti o amici, massimo in due, accompagnati da minori di 14 anni o disabili. Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione, rispettando l'orario del coprifuoco. Si possono ospitare due persone non conviventi che abitano nella regione, con i minori di 14 anni e i disabili conviventi che li accompagnano.