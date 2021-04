Coronavirus, ecco come sono stati spesi i soldi degli scostamenti di bilancio

Come sono stati spesi gli scostamenti di bilancio approvati nel 2020 e nel 2021 per far fronte all'emergenza causata dal nuovo coronavirus? Ecco la raffica di decreti anticrisi con gli importi finanziati con quei fondi. Sono interventi di natura emergenziale, che hanno offerto sostegno temporaneo a lavoratori, famiglie e imprese. Dati tratti dal Rapporto sulla politica di bilancio 2021 redatto dall'Ufficio parlamentare di bilancio.Per approfondire