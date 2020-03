Coronavirus, ecco come è crollato il turismo in una settimana di Rosalba Reggio 06 marzo 2020

Lo scenario del turismo è cambiato in 7 giorni: cancellate l' 80/90 % delle prenotazioni in Italia dall'estero, ma anche restrizioni per gli italiani che vogliono andare all'estero. Sospesi i viaggi di istruzione, azzerato il giro d'affari del business travel, eventi, meeting e convegni in cancellazione. Un blocco drammatico nelle entrate del settore, che potrebbe durare per mesi e mettere in ginocchio il Paese. Per evitare questo, secondo gli operatori del settore, non basta la sospensione delle tasse: servono tagli, incentivi, ammortizzatori sociali, perché molte persone rischiano il posto di lavoro. Misure straordinarie da attuare a breve, spiega Gabriele Milani, Direttore Nazionale Federazione Turismo Organizzato, altrimenti molte aziende chiuderanno con conseguenze pesanti sull'occupazione. Il settore chiede ammortizzatori sociali: procedure di attivazione rapida di una cassa straordinaria in deroga sul settore turismo, a livello nazionale; sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, non solo per la per quota capitale, ma anche per gli interessi. Bisognerà poi pensare già al rilancio del settore, per il quale serviranno azioni fiscali, come per esempio la possibilità di portare in detrazione l'acquisto di viaggi fatti nell'ambito della filiera del turismo organizzato e campagne nazionali e coordinate di comunicazione e rilancio del Paese. Il settore chiede anche l'attivazione di un commissario straordinario, per governare la situazione straordinaria che il turismo sta vivendo e che non ha precedenti.