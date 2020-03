Coronavirus, ecco chi sono le vittime italiane

Sul fronte della mortalità causata dall'emergenza Coronavirus in Italia si riproduce la situazione documentata in Cina. Lo attesta uno studio condotto dall'Istituto superiore di sanità sui 105 decessi avvenuti in Italia fino al 4 marzo. L'età media dei pazienti deceduti e positivi al virus è di 81 anni, circa 20 anni in più dell'età media di chi ha contratto il virus. Le vittime sono per il 73,3% uomini e in più di due terzi dei casi i maschi hanno tre o più patologie preesistenti. Le donne sono il 26,7 per cento. Ecco tutti i dati .Per approfondire