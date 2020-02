Coronavirus e sport: dal calcio a porte chiuse allo stop a pallavolo e rugby

Contro l'emergenza coronavirus il calcio punta sulla prevenzione nelle regioni del Nord interessate dall'epidemia. Quattro partite di serie A sono state rinviate: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Il calcio si è fermato anche in serie C e in alcune partite dei campionati minori. Federcalcio chiede che le partite si possano disputare a porte chiuse nelle regioni sottoposte al blocco delle manifestazioni. Anche la Federazione italiana pallavolo ha sospeso l'attività pallavolistica a tutti livelli fino al 1° marzo compreso. Fermo anche il campionato di rugby a causa dell'emergenza Coronavirus.