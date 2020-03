Coronavirus e rilancio dell'economia: dall'ecobonus agli incentivi auto

●

In arrivo misure per sostenere lavoro e imprese: obiettivo aiutare i settori più colpiti dall'emergenza Coronavirus. Per gli aiuti sono stati preventivati fondi per 3,6 miliardi a sostegno dell'economia reale. Si studia un credito d'imposta per le aziende più colpite dei settori turismo, trasporti, logistica e grande distribuzione. Incentivi di Industria 4.0: si valuta se aumentare le soglie di investimenti incentivabili con credito d'imposta o le percentuali di beneficio fiscale. Nuova rottamazione di auto e moto, anche per l'acquisto di vetture non elettriche, per migliorare i livelli di emissione. Indennizzi con credito d'imposta per aziende e autonomi molto danneggiati dall'emergenza. Ecobonus: potrebbe aumentare fino al 100% la detrazione per l'efficienza energetica, accompagnata da uno sconto in fattura. Prevista una forte semplificazione per il repowering degli impianti eolici. Previsto un aumento delle risorse del Fondo di garanzia per l'accesso al credito di piccole e medie imprese.