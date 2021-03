Coronavirus e povertà: in Italia l’indigenza blocca l’infanzia di 1,3 milioni di bambini

Il Paese sta affrontano la peggior crisi economica del dopoguerra e le prime vittime sono i bambini. In Italia ci sono 1,3 milioni di minori in povertà assoluta. Una povertà che colpisce tutte le dimensioni della vita del bambino, dalla salute, all'educazione, alla scolarità. E condiziona non solo il presente di tanti bambini e adolescenti, ma anche il loro futuro. La dad non consente a molti bambini di consumare l'unico pasto completo e sostanzioso della giornata. Ne parliamo con Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the children.Per approfondire