Coronavirus e povertà: la difficile realtà dei bambini delle periferie nascoste

Sono solo bambini, ma già vittime di povertà, malattie, maltrattamenti. Minori spesso emarginati ed esclusi. Bambini invisibili alla società, che in strada crescono più in fretta di altri. Minori ai quali sono negati diritti fondamentali, dall'istruzione all'assistenza sanitaria. Siamo nella periferia romana, in via Chiovenda, a Fonti d'Ismaele, un centro dell'Elemosineria apostolica vaticana, gestito da Medicina solidale, che aiuta i bambini delle periferie nascoste della Capitale. Bambini emarginati ai quali questo centro garantisce il diritto alla salute e l'aiuto nella vita di tutti i giorni, a partire dal grave problema dell'alimentazione inadeguata. Ne parliamo con Lucia Ercoli di Medicina solidale Onlus, dal 2015 responsabile delle attività di cure primarie degli ambulatori di strada dell'Elemosineria apostolica vaticana, specializzata in allergologia, immunologia e in malattie Infettive, autrice di numerosi studi sulle condizioni igienico nutrizionali dei minori vulnerabili e sulle patologie della povertà nelle periferie nascoste di Roma.